“En casa lo vería”: Ester no sabe la respuesta y se juega 850 euros, el Supercomodín y el Premio

El Panel de la Letra Oculta ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. Y es que, si bien Montse era la encargada de arrancar con la prueba, el turno ha pasado de manos continuamente; llegando a Ester por segunda vez tras los errores de sus compañeros para, esta vez, aprovechar la oportunidad.

Tras caer en la casilla de los 150€ y en el x2, la concursante se ha situado en 800€. Sin embargo, estaba lejos de conocer la respuesta correcta y se ha visto forzada a seguir tirando. Incluso con 850€, seguía sin ver el panel y, al hacer girar la ruleta, ha ganado al mismo tiempo el Supercomodín. ¡Todavía sin tener claro cómo superar la prueba!

Con todo esto en su poder y siendo consciente de que “en casa lo vería”, la concursante se ha visto forzada a tirar una vez más. ¿Habrá conseguido llevarse todo o lo habrá perdido? ¡Dale play al vídeo de arriba para descubrirlo!