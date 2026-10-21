Los organizadores del reencuentro de Operación Triunfo responden a Rosa López: "Siempre que se les llama, cobran"

Rosa López ha estallado en redes sociales contra Operación Triunfo, programa que la alzó como ganadora de la primera edición. Esta ha confirmado que no estará en la gala del 25 aniversario del programa porque no ha sentido el apoyo del programa durante su carrera. "Estamos muy agradecidos, pero no tenemos que pasar por el aro", afirma, "voy a denegar cosas".

Ante este vídeo, los organizadores del reencuentro de Operación Triunfo han querido responder y se han puesto en contacto con Pilar Vidal. Esta afirma que, de momento, no hay gala, ya que ni la televisión pública ni la plataforma a la que se le ha propuesto lo han aceptado.

Además, la organización ha querido aclarar algo que Rosa decía en su vídeo. La artista advierte que ha ido varias veces a eventos de Operación Triunfo sin cobrar, algo ante lo que los organizadores han querido hacer un apunto. "Siempre que llaman a los artistas, se les paga", asegura Pilar Vidal.

La reacción de Rosa López ante la posibilidad de un reencuentro de Operación Triunfo ha generado multitud de reacciones. ¡Dale al play para enterarte de todo!