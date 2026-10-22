¿Renunciar al Bote con un Comodín?: Javichu apuesta por lo seguro antes de la Gran Final

Javichu, que poco antes había utilizado el gajo del Me lo quedo de manera impecable, aprovechaba el Empiezo yo para ser el primero en tirar de la ruleta durante el Panel con Bote. Una estrategia clave para tratar de asegurarse el puesto en la Gran Final.

Poco a poco, el concursante ha ido aumentando su marcador. Al mismo ritmo, el Bote iba creciendo. Dos incrementos lineales que ha llevado al concursante a una disyuntiva: quedarse con 750€ o arriesgar para tratar de caer en la casilla dorada y enfundarse 1.900€ extras.

Si bien Javichu contaba con un comodín y el riesgo de perder todo su dinero era mínimo, la prudencia ha hecho acto de presencia cuando optaba por resolver el panel. Un gesto conservador que, a pesar de implicar su renuncia al increíble Bote que había en juego, le ha valido el pase a la Gran Final.

Puedes ver el panel completo dando play al vídeo de arriba.