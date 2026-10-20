Así fue el asalto a la casa del futbolista Sergio Rico, con su familia dentro: "Fueron especialmente violentos con él"

El futbolista Sergio Rico y su mujer, Alba Silva, han sufrido un violento atraco en su vivienda de Sevilla. Fueron cinco encapuchados los que entraron en la vivienda mientras el matrimonio cenaba con sus dos hijos y la madre de Alba Silva.

Armados, los atracadores amenazaron al matrimonio para que les entregaran sus objetos de valor. Un ataque cuya aparente profesionalidad hace pensar a los investigadores que se trataba de algo planificado.

Según nos cuenta Nacho Gay, que ha podido hablar con el entorno de la pareja, "están mal". Ambos venían de un viaje que habían hecho a Málaga y, sobre las 10 de la noche, los ladrones entraron sin darse cuenta.

"Se mostraron especialmente violento con Sergio, lo ataron a una silla", afirma Nacho Gay, "a los niños no les tocaron y a ellas las amedrentaron verbalmente".

Sergio Rico ha querido dejar claro que, pese a la violencia del ataque y la agresión que sufrieron por parte de los asaltantes, no se trató de una "brutal paliza" de la que se ha hablado en algunos medios. Sin embargo, sí que tuvieron que recibir asistencia médica y psicológica en el propio domicilio tras el ataque.