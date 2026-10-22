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Mejores momentos | 22 de octubre

Javichu utiliza el Me lo quedo en el mejor momento: se lleva los 3.025 euros de Ester y resuelve el panel

Javichu ha sabido sacar partido al Me lo quedo, robando a su compañera Ester más de 3.000€ y así llevarse una ola en toda regla.

Javichu utiliza el Me lo quedo en el mejor momento

Javichu utiliza el Me lo quedo en el mejor momento: se lleva los 3.025 euros de Ester y resuelve el panel

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Borja Tamayo
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Aplicar correctamente la estrategia en La ruleta de la suerte es tan importante como resolver paneles o acumular dinero en los marcadores. Una realidad que Javichu ha confirmado al apuntar directamente a la casilla del Me lo quedo para ejecutar una jugada maestra.

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Ester había conseguido alcanzar la escandalosa cifra de 3.025€ al atinar al gajo de los 1.000€. Sin embargo, ha decidido arriesgar utilizando la Doble letra y, al pedir la segunda consonante, ha fallado para así ceder el turno a su compañero. Javichu, por su parte, tenía muy claro cómo actuar.

Colocándose la ruleta en el lugar óptimo para realizar un lanzamiento certero, el concursante ha hecho una demostración de puntería cuando levantaba el Me lo quedo y, sin tan siquiera colocarlo en el atril, le robaba a Ester lo acumulado. Sumado a lo que ya tenía, Javichu ha surfeado una ola de nada menos que 3.200€. ¡Enhorabuena!

¿Quieres ver este emocionante panel? Puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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