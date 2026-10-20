Carmen Lomana habla con Roca Rey tras su ruptura con Tana Rivera: "No me ha transmitido que esté muy triste"

Tana Rivera y el torero Andrés Roca Rey han roto su relación. Tras seis meses de amor, ambos toman caminos separados, aparentemente motivados por una presión mediática que superó al torero.

Tras la ruptura, Roca Rey se ha visto salpicado por los rumores. Algunas personas dicen haberle visto en Pamplona con otra chica, algo que Pilar Vidal desmintió en nuestro programa.

Nuestra colaboradora Carmen Lomana ha podido hablar con Roca Rey tras su ruptura y asegura que no es verdad que tenga otra chica en mente. Sin embargo, advierte que "no le ha transmitido que esté muy triste". "Quien sí creo que está triste es Tana", señala Lomana.

La ruptura de Roca Rey y Tana Rivera ha acaparado todas las miradas. ¿Qué ocurrió realmente entre ellos? ¿Se pronunciarán pronto al respecto sus protagonistas?