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El hermano de Mónica está en coma por culpa de la imprudencia de un menor: "Tiene un pronóstico muy grave"

Volvía a su casa junto a sus dos hijos y a su mujer, cuando un bloque de hormigón impactó contra la luna de su coche, dejando al hermano de Mónica en coma. La policía ha detenido a un menor de edad que se cree que pudo lanzarlo intencionadamente desde un puente.

Mónica

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El hermano de Mónica, circulaba por la AP-41, la autopista que une Madrid y Toledo, cuando un bloque de hormigón del tamaño de un balón de fútbol impactó contra la luna de su coche. Un accidente que le ha dejado en coma, ingresado en la UCI y debatiéndose entre la vida y la muerte.

Tras el accidente, un menor de edad se habría entregado y se cree que pudo lanzar el bloque de hormigón intencionadamente desde un puente. Una actividad que ha causado accidentes muy graves en otras ocasiones y que llevan a cabo por el mero hecho de divertirse.

La familia de la víctima, que había tenido a su segundo hijo hace apenas cinco días, está destrozada. "Está en la UCI con un pronóstico muy grave", señala Mónica.

Según cuenta Mónica, la piedra impactó en su mandíbula y en su pecho. "Fue como un misil", afirma Mónica, "circuló unos metros hasta que dio con un peaje, su idea era no morir en una autopista de noche donde no pasan coches".

Ahora, Mónica solo pide que su hermano se recupere y difunde su caso por redes sociales, intentando concienciar de lo peligrosos que pueden ser este tipo de actos.

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