La ONG investigada por repartir gases pimienta a migrantes ya se enfrentó al equipo de 'Espejo Público' en Ceuta

Han pasado 84 días desde la entrada masiva de migrantes en la ciudad de Ceuta y, mientras la normalidad no vuelve, hay un titular que hoy llama especialmente la atención: la Guardia Civil investiga a la ONG 'No Name Kitchen' por repartir gases pimienta a los migrantes para agredir a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los agentes han realizado dos registros: uno en las inmediaciones de la frontera del Tarajal y otro en la zona de la Almadraba, donde había varios migrantes escondidos. La Guardia Civil explica que, aunque se los ha llevado engrilletados, no están en calidad de detenidos. De allí, los agentes han salido con varias bolsas.

Según nuestro enviado a Ceuta, fuentes policiales le han informado de que están en "modo apisonadora para reventar todos los escondites y todos los pisos patera".

"Vampirizan la solidaridad que está en la superficie"

Una organización no gubernamental que ya protagonizó un enfrentamiento en nuestro programa cuando uno de nuestros reporteros acudió a recabar información de varios de sus miembros sobre la situación en Ceuta. Los gritos de "fuera" y las manos tapando la cámara eran constantes. Los intentos de preguntar del equipo eran rechazados una y otra vez, y el ambiente era "hostil". Las imágenes así lo muestran y hoy, a raíz de este titular, lo recordamos.

Susanna Griso, en este contexto, recordaba que se trataba de una organización en concreto: "No hagamos una moción a la totalidad". Asimismo, consideraba que este caso hacía mucho daño al resto de organizaciones que trabajan sobre el terreno.

El periodista Rubén Amón lo resumía en una frase: "Hay crisis que necesitan ONG y ONG que necesitan crisis". Cree que las organizaciones que generan estas tensiones "vampirizan la solidaridad que está en la superficie con un oportunismo lamentable".

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