Tamara Gorro aclara qué relación tiene con Cayetano Rivera: "Creo que una imagen vale más que mil palabras"

Tamara Gorro y Cayetano Rivera vuelven de sus vacaciones en Maldivas, un viaje en el que conocíamos la relación sentimental que mantienen desde hace unos meses. Ahora, de regreso a España, se han mostrado cómplices, naturales y haciendo planes en pareja.

La influencer vuelve a Y ahora Sonsoles y ha querido aclarar qué tipo de relación mantiene con Cayetano y cómo se encuentra su corazón actualmente. "Creo que una imagen vale más que mil palabras", confiesa Tamara.

Según nos cuenta, durante estos días se ha sentido algo abrumada. "Sale y tiro para delante, pero yo tengo una vida privada y no quiero que se sepa", afirma Tamara. Sin embargo, advierte "no va a consentir las mentiras".

Cayetano Rivera y Tamara Gorro se han convertido en la pareja del año y parece que la química entre ellos es evidente. ¿Les veremos actuando como pareja a partir de ahora?