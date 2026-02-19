En plató
Tamara Gorro aclara qué relación tiene con Cayetano Rivera: "Creo que una imagen vale más que mil palabras"
La influencer regresa de sus vacaciones junto a Cayetano Rivera y habla por primera vez de la relación que tiene con el torero. ¿Desde cuándo están juntos? ¿Van en serio?
Tamara Gorro y Cayetano Rivera vuelven de sus vacaciones en Maldivas, un viaje en el que conocíamos la relación sentimental que mantienen desde hace unos meses. Ahora, de regreso a España, se han mostrado cómplices, naturales y haciendo planes en pareja.
La influencer vuelve a Y ahora Sonsoles y ha querido aclarar qué tipo de relación mantiene con Cayetano y cómo se encuentra su corazón actualmente. "Creo que una imagen vale más que mil palabras", confiesa Tamara.
Según nos cuenta, durante estos días se ha sentido algo abrumada. "Sale y tiro para delante, pero yo tengo una vida privada y no quiero que se sepa", afirma Tamara. Sin embargo, advierte "no va a consentir las mentiras".
Cayetano Rivera y Tamara Gorro se han convertido en la pareja del año y parece que la química entre ellos es evidente. ¿Les veremos actuando como pareja a partir de ahora?
