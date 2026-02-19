Pilar Vidal, sobre el supuesto nuevo novio de Pablo Alborán: "Él ha tenido tres parejas y nunca hemos sabido datos de ellos"

Pablo Alborán podría estar de nuevo enamorado. Después de que hace cinco años confesara con un vídeo en sus redes que era homosexual, parece que por fin conocemos a su primera pareja pública.

Juan Sesma, un modelo navarro, ha publicado en redes fotos de su cumpleaños, en la que destacan especialmente las que comparte con Pablo Alborán. En ellas escribe, "Gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00".

Aunque Pablo no ha confirmado que Juan Sesma sea su novio, sí confesó en un programa de televisión recientemente que estaba enamorado. "Blanco y en botella...", advierte Pilar Vidal.

Según nuestra colaboradora, Pablo Alborán ha tenido tres parejas desde que desveló su orientación sexual. ¿Será Juan Sesma su pareja actual? ¡Dale al play para enterarte de todo!