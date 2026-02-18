Antena3
El duro testimonio de Visi, la madre del niño asesinado en Sueca: "En España matar a una persona es barato"

El asesinato de Álex, el niño de 13 años de Sueca, ha generado tensión en todo el pueblo y una ira descarnada en la familia del menor. Hoy, hablamos con Visi, su madre.

Hace unas semanas, el pueblo de Sueca (Valencia) se partía por completo tras el asesinato de Álex. El menor de 13 años moría presuntamente a manos del padre de su amigo, momentos antes de que este confesara el crimen y se entregara a la policía.

La justicia ha dictado prisión permanente y sin fianza para el autor confeso, aunque la familia de Álex aún siente que la condena no es suficiente para paliar la pérdida del menor. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Visi, la madre de Álex.

"Mi hijo de 10 años se ha cansado de verme llorar", nos cuenta Visi, "me ha preguntado que por qué no hablo, grito y hago justicia". Rota, nos ha explicado que no va a ningún sitio sin su hijo pequeño, ya que ya no se fía de nadie.

Visi recuerda perfectamente aquel terrible día. "Íbamos a un cumple y se fue a casa de su amigo a ayudarle con el ordenador", afirma Visi, "al ver que no volvía sentí que algo malo había pasado".

Álex nunca le habló mal a su madre de su amigo ni de su padre, el detenido. "Me decía que era buen hombre", señala. Sin embargo, Álex solía ir a casa de la madre de su amigo, que ha decidido irse de Sueca.

Tras el asesinato de su hijo, Visi pide justicia, aunque confiesa que no confía en conseguirla. "Aquí matar a una persona es barato", afirma, "si eres menor, estás en la calle".

A día de hoy, Visi sigue poniendo cuatro vasos en la mesa y asegura que cuanto más tiempo pasa, más le duele. Sin embargo, no se cansará de recordarle y de hacer honor al nombre de un niño al que le arrebataron injustamente.

