El tenso encuentro de Jacobo y Jaime Ostos Jr. en los juzgados: "Jaime quiere recalificar el tipo de delito, de algo leve a grave"
Tras el encontronazo de Jacobo y Jaime Ostos Jr. en el que este último terminó con un ojo morado, los hermanos se ven las caras en los juzgados.
Hace exactamente un año, Jacobo Ostos y Jaime Ostos Jr. sufrían un desencuentro. El hijo mayor del torero acudió a un evento que organizaba María Ángeles Grajal sin invitación y su visita no fue bien recibida.
Según Jacobo, Jaime llegó a amenazar de muerte a su madre, lo que le llevó a salir corriendo tras él. No obstante, Jaime Ostos sostiene que fue Jacobo quien lo agredió cuando él estaba a punto de irse y sin haber intercambiado palabra con María Ángeles, dejándole un ojo completamente morado.
Esta vez, el caso da un paso hacia delante y los hermanos se ven las caras en los juzgados. Tras un tenso encuentro, el juicio ha quedado aplazado.
Según nuestra colaboradora Beatriz Cortázar, Jaime ha prestado un parte médico de un mes después de la supuesta agresión y con él pretende recalificar el delito de faltas leves por algo más serio.
"Se aplaza porque han decidido estudiar estas pruebas", asegura Cortázar. ¡Dale al play para ver todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!
