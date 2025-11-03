Irene Rosales, sobre las adicciones de Kiko Rivera: "Se lo oculté a todo el mundo, llamar a su madre fue mi última bala"

Son muchas las preguntas alrededor de la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales. Hoy, la joven sevillana se sienta en nuestro plató para responder a todas por primera vez.

Tras 11 años de matrimonio, la pareja anunciaba en sus redes sociales que separaban sus caminos, aunque manteniéndose unidos por sus hijas. Un comunicado que desde agosto ha estado rodeado de polémicas y rumores.

Su relación estuvo marcada por las adicciones de Kiko Rivera, que él mismo confesó. Estas casi le costaron la familia al DJ, que siempre agradeció el apoyo de Irene Rosales durante su proceso de rehabilitación.

"Yo he aguantado mucho porque he querido acabar con el problema", nos cuenta, "para mí lo fácil hubiera sido huir, pero sabía que si me iba, él no iba a aguantar".

Irene gestionó las adicciones de Kiko y los problemas que provocaban en su relación en silencio. "Mi mayor apoyo es mi madre y yo no le he contado ni la mitad, se lo oculté a todo el mundo", asegura.

Al ver que no podía sola, decidió llamar a Isabel Pantoja para contárselo. "Fue mi última bala, le di un ultimátum, le dije que hacía las maletas y me iba y así es como abrió los ojos", recuerda.

Desde aquel momento, Kiko Rivera comenzó un proceso de rehabilitación y a día de hoy, Irene se siente orgullosa de que el padre de sus hijos haya podido superar una enfermedad que les cambió la vida. ¡Dale al play para escucharla!