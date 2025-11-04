La expareja del nuevo novio de Irene Rosales rompe su silencio: "Él decía que era una niña de pueblo, un poco cortita"

La entrevista de Irene Rosales ha generado multitud de reacciones. La exmujer de Kiko Rivera desvelaba en nuestro programa cómo había vivido la ruptura y cómo afrontaba esta nueva etapa.

Irene confirmaba orgullosa que estaba enamorada de nuevo. El hombre que le devuelve la ilusión es Guillermo, un empresario anónimo que no ha estado exento de polémicas.

Cuando salió a la luz el romance, varias mujeres aseguraban haber tenido relaciones paralelas con Guillermo mientras estaba con Irene. Una de ellas, Vanessa, con quien hemos hablado en Y ahora Sonsoles.

Vanessa sostiene que, cuando empezaron, ella aún estaba con Guillermo. "Eso no puede ser amor porque no ha tenido tiempo, la enlazó conmigo", asegura.

La expareja de Guillermo dice estar muy dolida, ya que su relación con él terminó porque empezó con Irene Rosales, una relación que Vanessa no cree que sea honesta. "Él está encantado de que se la vea con ella, siempre le ha gustado el famoseo", advierte, "lo tengo por escrito, él decía que era una niña de pueblo, que aguantaba muchas situaciones y un poco cortita".

Pese a todo, Irene Rosales presume de nueva ilusión y asegura que está plenamente feliz. ¿Responderá a las críticas?