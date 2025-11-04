Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

La expareja del nuevo novio de Irene Rosales rompe su silencio: "Él decía que era una niña de pueblo, un poco cortita"

Irene Rosales confesaba en nuestro programa que estaba enamorada de nuevo de Guillermo, un empresario anónimo. Las reacciones a la confirmación no han tardado en llegar y en Y ahora Sonsoles hemos hablado con Vanessa, la exnovia de Guillermo.

Expareja del nuevo novio de Irene Rosales

Publicidad

La entrevista de Irene Rosales ha generado multitud de reacciones. La exmujer de Kiko Rivera desvelaba en nuestro programa cómo había vivido la ruptura y cómo afrontaba esta nueva etapa.

Irene confirmaba orgullosa que estaba enamorada de nuevo. El hombre que le devuelve la ilusión es Guillermo, un empresario anónimo que no ha estado exento de polémicas.

Irene Rosales

Cuando salió a la luz el romance, varias mujeres aseguraban haber tenido relaciones paralelas con Guillermo mientras estaba con Irene. Una de ellas, Vanessa, con quien hemos hablado en Y ahora Sonsoles.

Vanessa sostiene que, cuando empezaron, ella aún estaba con Guillermo. "Eso no puede ser amor porque no ha tenido tiempo, la enlazó conmigo", asegura.

La expareja de Guillermo dice estar muy dolida, ya que su relación con él terminó porque empezó con Irene Rosales, una relación que Vanessa no cree que sea honesta. "Él está encantado de que se la vea con ella, siempre le ha gustado el famoseo", advierte, "lo tengo por escrito, él decía que era una niña de pueblo, que aguantaba muchas situaciones y un poco cortita".

Pese a todo, Irene Rosales presume de nueva ilusión y asegura que está plenamente feliz. ¿Responderá a las críticas?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Expareja del nuevo novio de Irene Rosales

La expareja del nuevo novio de Irene Rosales rompe su silencio: "Él decía que era una niña de pueblo, un poco cortita"

Homeschooling

Maika, a favor de que sus hijos no vayan al colegio: "Viajamos mucho y el instituto nos dio la opción de hacerlo online"

Inma

Inma, señalada por los bultos y las manchas que provoca su enfermedad: "En el colegio me llamaban 'cuello sucio'"

Ramón Arcusa
Hablamos con él

Ramón Arcusa, indignado ante la censura al Dúo Dinámico en Estados Unidos: "La canción fue escrita hace 65 años"

Laura Pausini
Última hora

La muerte del tío de Laura Pausini reabre heridas familiares: "Nos ha sorprendido un post de la prima, no la quieren en el funeral"

Se acerca la recta final de La Voz: comienzan los asaltos... ¡y los robos!
Este viernes a las 22:00 horas

Se acerca la recta final de La Voz: comienzan los asaltos... ¡y los robos!

El programa alcanza una fase crítica con la llegada de los intensos asaltos y la posibilidad de robar otros talents.

Jamón
Viral

Testigo del divertido cortador de jamón que se ha hecho viral en redes: "Tuve que comérmelo con cuchillo y tenedor"

El vídeo de un hombre cortando jamón en un buffet de Francia se ha hecho viral... y no precisamente porque lo hiciera bien. Hoy, hablamos con el testigo que grabó el vídeo.

Conmoción en Albuñol (Granada) tras el apuñalamiento a un menor de 12 años por un compañero: "Son de dos familias buenas"

Conmoción en Albuñol (Granada) tras el apuñalamiento a un menor de 12 años por un compañero: "Son de dos familias buenas"

Antonio conoce en directo a la que podría ser su madre biológica: "Llevo 50 años de luto y nunca pensé que me robaron a mi hijo"

Antonio conoce en directo a la que podría ser su madre biológica: "Llevo 50 años de luto y nunca pensé que me robaron a mi hijo"

¡Lo nunca visto! Arguiñano se queda mudo mientras cocina durante el programa

¡Lo nunca visto! Arguiñano se queda mudo mientras cocina durante el programa

Publicidad