Entrevista

La generosidad, la clave del éxito de Martín Berasategui: "Los cocineros que se guardan las recetas me dan una pena terrible"

El chef más laureado de nuestro país tiene claro que la clave del éxito es ser humilde y desprendido, un atributo que en la cocina no puede faltar.

Martín Berasategui lunes

Martín Berasategui es el chef con más estrellas Michelín de nuestro país. Este comenzó desde abajo en su restaurante familiar y ha logrado convertirse en un referente internacional de la cocina.

Martín Berasategui

La clave de su éxito es la humildad y la generosidad y ahora tiene claro que hará lo que esté en su mano para ayudar a otros. "No me he escondido ni una receta, los cocineros que se guardan sus recetas me dan una pena terrible", advierte.

Según nos cuenta, él ha crecido mucho gracias a sus compañeros de generación en la cocina y ha aprendido la gran lección de su vida: "El mejor legado que podemos dejar es darle a todos los demás lo que hemos aprendido".

Además, Martín Berasategui asegura que la mejor generación y la más preparada en la cocina es la de los jóvenes y que el éxito vendrá cuando ambas se junten. "Si unimos eso habremos conseguido la verdadera revolución, la de la unidad", afirma el chef. ¡Dale al play pare verlo!

