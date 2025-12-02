Vecino del joven fallecido al intentar entrar en casa por la chimenea: "No sabemos por qué no tocó la puerta, estaba el padre dentro"

Frailes (Jaén) ha sido el escenario de una tragedia que ha conmocionado a todos los vecinos. Allí, un joven de 30 años ha fallecido tras quedar atrapado en una chimenea.

Tras tres horas de rescate, el cuerpo del joven fue recuperado sin vida. Aunque se desconocen las causas del accidente, algunas hipótesis apuntan a que el fallecido se dejó las llaves y trató de entrar en casa por la chimenea.

Su familia no puede creer lo que ha ocurrido, ya que aseguran que era un joven feliz y que nunca querría quitarse la vida. Además, algunas versiones apuntan a que el padre del fallecido estaba en casa cuando ocurrió todo.

"No sé que ocurrencia tendría para entrar por la chimenea, por qué no tocó la puerta", nos cuenta Pedro, amigo íntimo de la familia, "por lo que sabemos tenía buena relación con la familia, con el padre y con la madre". ¿Por qué decidió el joven intentar entrar por la chimenea?