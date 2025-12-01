Antena 3 LogoAntena3
La bebé de Carmen practica siestas nórdicas a temperaturas bajo cero: "Desde que lo hacemos, no se ha puesto mala"

Vive en Noruega desde hace meses y ha decidido llevar a cabo las costumbres de los países nórdicos: su bebé de un año y medio duerme las siestas a la intemperie y a 0 grados.

Carmen

Carmen y su hija de 17 meses llevan menos de dos meses viviendo en Noruega, un lugar con tradiciones muy diferentes. Allí, los niños están acostumbrados a dormir siestas a la intemperie y a temperaturas bajo cero, una tradición que Carmen ha decidido poner en práctica con su hija.

Con varias capas de lana merina, guantes y gorro, los padres dejan a los bebés en un lugar visible y, desde dentro de casa, esperan aproximadamente una hora y media. "Tiene muchos beneficios, mejora la calidad del sueño, el sistema inmunológico mejora y tenemos que ir acostumbrando a los niños a esta temperatura", asegura Carmen.

Cuando lo compartió por redes, cientos de personas estallaron, criticando las 'siestas nórdicas'. Según ellos, pone en peligro al bebé, pero Carmen tiene claro que no es ningún problema. "Desde que hemos llegado a Noruega, no se ha puesto mala", sostiene.

Hoy, Carmen reivindica el método nórdico y anima a más padres a probarlo: "Aquí practicamos lo que vemos". ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

