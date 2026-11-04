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Habla el hermano de Helena Bianco tras comunicar que padece cáncer: "Es un cáncer muy duro y muy difícil"

La artista Helena Bianco se ha visto obligada a hacer un parón en su carrera tras comunicar que padece un cáncer y que debe someterse a un proceso de quimioterapia.

Helena Bianco

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Helena Bianco ha comunicado que está atravesando un cáncer que la obliga a paralizar su carrera. La artista ha cancelado varias actuaciones para someterse a un proceso de quimioterapia y recuperarse de su enfermedad.

El 15 de septiembre, la artista dio uno de sus últimos conciertos en Bembibre (León) y, desde entonces, se ha mantenido más al margen de la vida pública. Un parón laboral que se alargará hasta que Helena se encuentre recuperada.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con su hermano, Alberto Vázquez, que se ha mostrado roto ante el diagnóstico. Pese a que asegura que Helena está muy débil, también advierte que "sigue sacando fuerzas de donde no quedan".

Según cuenta Alberto Vázquez, el cáncer que tiene Helena es uno del que apenas habían oído hablar. "Padece un cáncer neuroendocrino", afirma, "es un cáncer duro, muy agresivo y resistente a los tratamientos".

Un revés de salud obliga a Helena Bianco a bajarse de los escenarios y mirar por ella. Un duro proceso en el que se está apoyando especialmente en su familia.

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