Vecino de la familia del futbolista Jesús de Miguel: "El padre, en cuanto vio la entrada, empezó a llorar"

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, ha fallecido a sus 30 años tras el choque en pleno partido con Jesús Owono, el portero del FC Andorra. La rodilla del portero, que intentaba despejar un balón, impactó contra el pecho de Jesús de Miguel, causándole una parada cardiorrespiratoria.

El futbolista fue atendido de inmediato en el campo y trasladado a la UCI, donde estuvo ingresado varias horas. Sin embargo, el martes a las 8 de la mañana, el CD Andorra confirmaba la peor de las noticias: Jesús de Miguel había fallecido.

La familia del fallecido se encontraba viendo el partido en su pueblo, Navahermosa (Toledo). En concreto, en el bar que regenta Alejandro, uno de los vecinos del pueblo con el que hemos podido hablar en Y ahora Sonsoles.

Según nos cuenta, el padre de Jesús de Miguel supo que algo no estaba bien en cuanto vio el impacto en la televisión. "El hombre, en cuanto vio la entrada, empezó a llorar", afirma Alejandro. Acto seguido, recogió a la familia y se marcharon a Tenerife.

La muerte de Jesús de Miguel ha conmocionado por completo a Navahermosa, el pueblo que vio crecer al futbolista. Un pueblo que le ha mostrado todo su apoyo y cariño a la familia del fallecido.