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TRAGEDIA FERROVIARIA

Las familias de los fallecidos en el accidente de Urda reclaman sus pertenencias: "Esperamos recuperar todo lo posible"

Continúa la investigación alrededor de la tragedia ferroviaria de Urda. Un accidente de trenes marcado por la indignación de las familias y la falta de información. Muchas de ellas no saben nada de los objetos personales de los fallecidos.

Pertenencias

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El accidente de trenes de alta velocidad de Urda (Toledo) continúa siendo el tema que marca la actualidad y la política. Tras la dimisión del ministro de Transportes Óscar Puente, todos los ojos están puestos en la gestión del sistema ferroviario.

Muchas familias han criticado la gestión del accidente, ya que muchas se han visto durante días sin noticias de sus seres queridos desaparecidos. Aún hoy, algunas desconocen qué ha ocurrido con los objetos personales de sus familiares.

Manolo San Emeterio, por ejemplo, es el hermano de José Ángel, uno de los fallecidos en el accidente. Este nos cuenta que han recibido un pequeño sobre con algunos objetos, como un anillo o una pulsera, pero que falta todo lo demás. "Nos falta la maleta, el ordenador...", afirma.

Pese a todo, Manolo se muestra esperanzado: "Esperamos recuperar todo lo posible, entiendo que esto tiene que llevar su tiempo". ¿Lograrán las familias recuperar los objetos de sus seres queridos?

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