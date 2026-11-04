¿Fue Jesús de Miguel atendido correctamente tras el choque?: "Debió haber una asistencia inmediata en el campo"

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, fallecía ayer en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. El futbolista entró en parada cardiorrespiratoria después de que Jesús Owono, el portero del FC Andorra, impactara con su rodilla en su pecho intentando despejar un balón.

Ahora, la investigación se centra en los segundos posteriores al choque de los jugadores: en la ausencia de la ambulancia en el campo, las tareas de reanimación que se le realizaron y el traslado del jugador en camilla, en el que participó uno de los futbolistas del Tenerife.

En Y ahora Sonsoles, Raquel Merlo, médico de Urgencias, ha analizado la asistencia que recibió Jesús de Miguel. "Debería haber una asistencia inmediata en el campo", afirma Merlo, aunque afirma que hay ciertos protocolos que quizás impiden a la ambulancia entrar al campo.

"Lo principal es el desfibrilador y las compresiones torácicas in situ", asegura Raquel Merlo. Una actuación que, en caso de estar ante un caso más crítica, debe estar seguida de una inmovilización del paciente y una rápida movilización al hospital.