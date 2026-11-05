José Manuel Parada, sobre la enfermedad de Helena Bianco: "Le han dado muchos tratamientos y no ha reaccionado bien"

Helena Bianco atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera musical, pero hace apenas un mes se vio obligada a bajarse de los escenarios. La artista fue diagnosticada con cáncer y ha elegido dejar de cantar para recuperarse.

Según contaba ayer su hermano Alberto Vázquez, Helena padece un cáncer neuroendocrino. Una enfermedad rara de la que apenas habían oído hablar y que es resistente a los tratamientos.

El entorno de Helena Bianco se ha mostrado roto ante la noticia. Su amigo y colaborador de Y ahora Sonsoles José Manuel Parada ha seguido de cerca su carrera y ha lamentado profundamente su enfermedad.

"Le han dado muchos tratamientos y no ha reaccionado bien", afirma José Manuel Parada, "pero ella sigue con toda la esperanza". Una esperanza que se centra en el día de su cumpleaños, el 6 de enero, que Helena espera poder celebrar con todos los que la quieren.

Ante la mala reacción que ha tenido la cantante a los tratamientos, Parada se muestra roto. "Solo se puede rezar por ella porque la medicina no ha podido hacer absolutamente nada", advierte.