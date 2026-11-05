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David España descubre que hay dos hijos más de Jero, de Los Chichos: "No me importa dividir entre más gente"

El juicio de David España por ser reconocido como hijo de Jero, de Los Chichos, se ha pospuesto tras salir a la luz la existencia de otros dos hijos fruto de una relación extramatrimonial.

Los Chichos

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

David España asegura que Juan Antonio Jiménez Muñoz, conocido como Jero, integrante de Los Chichos, es su padre biológico. Una lucha que está probada con una coincidencia del 99,99% de su ADN y el de Chaboli, su supuesto hermano e hijo reconocido de Jero.

Jero

Ayer se celebró el juicio en el que se le iba a reconocer definitivamente, pero finalmente se ha pospuesto al surgir un nuevo giro de guion: la existencia de otros dos hijos de Jero fruto de una relación extramatrimonial. Dos hijos que sí estarían reconocidos y cobrando la herencia del cantante.

"No tenía ni idea, pero no me importa, lo importante es que crezca la familia", afirma David España, "no me importa dividir entre más gente". Además, añade que la familia le ofreció un acuerdo antes del juicio que califica "de risa" y que le despojaba de garantías.

Pese al aplazamiento del juicio, David España se muestra dispuesto a luchar por su reconocimiento. Una batalla en la que no parará hasta defender sus derechos como hijo de 'el del medio de los Chichos'.

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