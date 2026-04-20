A partir de las 17:00
Esta tarde, Edu Soto llenará de risas el plató de Y ahora Sonsoles
El actor es uno de los rostros más conocidos y queridos de nuestro país. Hoy, nos visita para hablarnos de su nuevo proyecto.
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Edu Soto nació para sacar sonrisas al púbico. El humor le acompañó allá donde iba, hasta el punto de convertirse en uno de los humoristas y actores más famosos de nuestro país.
Desde pequeño tuvo claro que su futuro estaba sobre un escenario y decidió estudiar teatro. Su gran oportunidad llegó en 2005, cuando Edu encarna el personaje de El Neng de Castefa en Antena 3.
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Aquel fue tan solo el principio de una larga y exitosa carrera que a día de hoy sigue sumando proyectos. ¡No te pierdas la entrevista de Edu Soto, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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