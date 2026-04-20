Esta tarde, Edu Soto llenará de risas el plató de Y ahora Sonsoles

Edu Soto nació para sacar sonrisas al púbico. El humor le acompañó allá donde iba, hasta el punto de convertirse en uno de los humoristas y actores más famosos de nuestro país.

Desde pequeño tuvo claro que su futuro estaba sobre un escenario y decidió estudiar teatro. Su gran oportunidad llegó en 2005, cuando Edu encarna el personaje de El Neng de Castefa en Antena 3.

Aquel fue tan solo el principio de una larga y exitosa carrera que a día de hoy sigue sumando proyectos. ¡No te pierdas la entrevista de Edu Soto, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!