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Esta tarde, Carlos Baute habla en Y ahora Sonsoles sobre el accidente que sufrió antes de comenzar su gira

Carlos Baute hablará sobre su trayectoria musical y el accidente que ha sufrido a tan sólo un día de comenzar su gira en el plató de Y ahora Sonsoles.

Carlos Baute

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Carlos Baute es uno de los artistas venezolanos más reconocidos del panorama musical hispanohablante. Su carrera comenzó en el grupo Los Chamos, aunque el gran impulso de su trayectoria llegó a finales de los noventa con la publicación del álbum 'Yo nací para querer'.

Tras consolidarse como solista, el cantante alcanzó una de las cimas de su carrera en 2008 gracias a la colaboración con Marta Sánchez en la canción 'Colgando en tus manos', incluida en el álbum 'De mi puño y letra'. El tema se convirtió en un fenómeno musical y continúa siendo una de las canciones más populares del repertorio de ambos artistas.

Durante más de tres décadas, la vida profesional de Baute ha estado marcada por giras, conciertos y numerosas apariciones televisivas. En el plano personal, desde 2011 está casado con Astrid Klisans, con quien ha formado una familia. La pareja tiene tres hijos, Markuss, Liene y Álisse, protagonistas habituales de las publicaciones que el artista comparte en sus redes sociales. Además, mantiene una buena relación con su hijo mayor, José Daniel.

Sin embargo, el espíritu aventurero con el que vive también le ha llevado a afrontar algunos contratiempos. El más reciente ha sido una fractura de muñeca sufrida durante una sesión de surf, apenas un día antes del inicio de su nueva gira.

Hoy se sentará en el plató de Y ahora Sonsoles para contar más detalles.

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