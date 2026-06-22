La reacción del abogado de Ábalos tras conocer la sentencia: "Es dura y extrema"

El abogado de José Luis Ábalos ha atendido a la prensa al salir de la cárcel de Soto del Real, después de visitar a su cliente tras conocerse la sentencia por varios delitos graves. Según Marino Turiel, Ábalos está "con muchas ganas de seguir luchando" y ha recibido la sentencia con "estupor", ya que no esperaban una decisión tan "dura" y "extrema". También afirmó que, tras analizar la resolución judicial y las pruebas reunidas, la considera "insuficiente".

El letrado defendió que su cliente mantiene su derecho a declararse inocente. Además, ha preguntado ante los micrófonos qué significa exactamente "colaborar con la justicia" y aclaró que colaborar no es lo mismo que admitir la culpabilidad. Según ha dicho, se está malinterpretando el sentido de esa palabra.

También ha confesado que el delito de influencias por el que estaba acusado su cliente hasta ahora no era el que ellos pensaban, lo que les ha sorprendido bastante. Sobre los argumentos de defensa, el abogado señaló que el tribunal debe tener en cuenta las pruebas que apoyan la inocencia del acusado, ya que, en su opinión, no se han valorado suficientemente.

Por último, el profesional se ha despedido de los periodistas asegurando que Ábalos sigue "fuerte" y en contacto permanente con su familia.

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