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Tres muertos, entre ellos un policía y el atacante, en un tiroteo en Montreal

El atacante fue abatido por una agente de la policía tras cometer los dos asesinatos.

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Tiroteo en Montreal | Antena 3 Noticias

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Un tiroteo en el barrio de Côte-des-Neiges, en la ciudad canadiense de Montreal, ha dejado tres muertos, entre ellos el atacante. En torno a las 11:35 (hora local) la policía se personó en el lugar tras recibir una llamada de un vecino alertando de lo sucedido y explican que al llegar los recibieron a tiros.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de un hotel y un centro comercial, donde un hombre armado y vestido con ropa militar sembró el pánico. Un agente de policía y un civil murieron durante el tiroteo, mientras que el agresor fue abatido por los agentes tras un intenso intercambio de disparos.

El policía fallecido era un Mohamed Lamine Benredouane, un hombre de 34 años, que llevaba en el cuerpo desde 2021. La otra víctima aún no ha sido identificada. Además una segunda agente fue herida y fue trasladada al hospital en estado crítico, aunque se encuentra estable.

"Amenaza inmediata"

Según las autoridades, el sospechoso llegó a disparar en varias ocasiones contra la policía tras atrincherarse durante horas. Heidi, una de las testigos del tiroteo, relató lo vivido: "Saber que mi hijo estaba literalmente en su patinete por esa calle sin más protección que un casco, y a minutos de donde ocurrieron los disparos. Yo todavía no lo he asimilado".

El despliegue policial fue inmediato y obligó a cerrar calles y pedir a los vecinos que se refugiaran en sus casas. El jefe de la Policía de Montreal, Fady Dagher, confirmó que la "amenaza inmediata" fue neutralizada y que no había más implicados en el ataque.

Sin embargo, lamentó la muerte de su compañero: "Hoy, uno de los nuestros ha caído mientras cumplía su deber de proteger y servir". Ha señalado que se incautó un arma larga utilizado por el tirador y que la policía trabaja para buscar posibles víctimas por la zona.

Un manifiesto a la población

Durante la investigación, los agentes encontraron en la habitación del atacante un manifiesto de más de 100 páginas en el que llamaba a la población a armarse y a "rebelarse contra el sistema", lo que apunta a un posible ataque dirigido contra la policía.

Dagher ha calfiicado lo ocurrido como una "tragedia" y una "pesadilla", mientras que la primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, aseguró estar "profundamente conmocionada" y recordó que hechos así "no tienen cabida" en la provincia.

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