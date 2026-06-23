Pablo Urdangarin, muy discreto, habla por primera vez del novio de Victoria Federica y desvela cómo es su relación

Pablo Urdangarin ha protagonizado un encuentro de lo más cercano con la prensa en plena calle. El hijo de la infanta Cristina ha respondido a varias preguntas relacionadas con su familia, siendo de las primeras veces que accede a responder a los periodistas.

Entre ellas, Pablo se ha pronunciado sobre la reciente visita del Papa León XIV a España, un acontecimiento que generó una gran expectación. Aunque ha preferido no entrar en detalles sobre un posible encuentro con el Pontífice, sí ha querido compartir como vivió la experiencia: "Muy emotivo. Estuvo muy bien".

Pablo Urdangarín hablando con la prensa | Europa Press

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de la conversación ha llegado cuando le han preguntado por el novio de su prima, Victoria Federica. Aunque suele mostrarse discreto cuando se trata de asuntos familiares, en esta ocasión no ha tenido inconveniente en confirmar la buena relación que mantiene con él: "Nos llevamos bien con él. No sé qué quieres que te diga".

Unas palabras con las que deja claro que Jorge Navalpotro ya está integrado en el entorno más cercano de la nieta del rey Juan Carlos. De hecho, al ser preguntado sobre si ya lo conocía personalmente, Pablo ha reaccionado con una sonrisa y cierta timidez antes de pedir que cambiaran de tema: "Ya está, por favor, que estamos aquí en medio de la calle y me da un poco de vergüenza".

Durante el encuentro también le han preguntado por la próxima visita del rey Juan Carlos a Galicia y por la posibilidad de coincidir con él durante estos días. Sin embargo, el deportista ha preferido guardar silencio y no desvelar cuáles son sus planes para las próximas semanas.

Una vez más, Pablo Urdangarin ha demostrado la naturalidad y cercanía que suele caracterizarle en sus apariciones públicas. Aunque ha intentado mantener la discreción sobre algunos asuntos familiares, sí ha dejado una exclusiva que despeja cualquier duda sobre la relación que mantiene con el novio de Victoria Federica: la sintonía entre ambos es más que evidente.