Cuatro referentes de la comedia se reúnen en El Hormiguero para recordar a Tip

El Hormiguero arranca la semana con un homenaje a Tip, una de las figuras más influyentes y queridas de la historia del humor en España. Los cuatro invitados han repasado algunos de los momentos más destacados de su trayectoria y han compartido recuerdos sobre su legado.

La reunión de Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem pone en valor la huella que el cómico dejó en generaciones posteriores. A través de sus experiencias y anécdotas, los humoristas han reflexionado sobre la influencia de Tip en la comedia española.

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