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EL HORMIGUERO
Cuatro referentes de la comedia se reúnen en El Hormiguero para recordar a Tip
Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem visitan el programa de Pablo Motos en una noche especial dedicada al centenario del nacimiento de Luis Sánchez Polack, conocido como Tip.
El Hormiguero arranca la semana con un homenaje a Tip, una de las figuras más influyentes y queridas de la historia del humor en España. Los cuatro invitados han repasado algunos de los momentos más destacados de su trayectoria y han compartido recuerdos sobre su legado.
La reunión de Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem pone en valor la huella que el cómico dejó en generaciones posteriores. A través de sus experiencias y anécdotas, los humoristas han reflexionado sobre la influencia de Tip en la comedia española.
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