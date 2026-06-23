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Salud busca a los posibles clientes de una trabajadora sexual con tuberculosis en Bizkaia

Es un caso muy complejo debido a la dificultad con la que cuentan las autoridades para encontrar a los posibles contactos de estas trabajadoras sexuales.

Alerta de salud pública.

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Espejo Público
Publicado:

Las autoridades sanitarias del País Vasco han activado un dispositivo de rastreo para localizar a las personas que pudieron mantener contacto estrecho con una trabajadora sexual diagnosticada de tuberculosis pulmonar en un club de alterne de Trapagaran (Bizkaia). La mujer ya está recibiendo tratamiento médico y el caso se encuentra bajo seguimiento de Salud Pública.

El Departamento de Salud confirmó que el caso fue detectado a principios de junio y que, tras conocerse el diagnóstico, se puso en marcha el protocolo habitual de vigilancia epidemiológica para identificar posibles contagios. El club en el que sucedió este caso fue El Castillo, en la conocida 'recta del amor', famoso en la localidad por albergar varios clubes nocturnos. Entre las medidas adoptadas se incluyeron pruebas diagnósticas y radiografías dirigidas a las personas que pudieron estar expuestas en el establecimiento.

La investigación se centra ahora en localizar tanto a clientes como a trabajadores del local. Según han explicado las autoridades sanitarias, la participación en los primeros cribados realizados en el club fue menor de la esperada, por lo que se estudian nuevas vías para contactar con las personas potencialmente afectadas.

Llamamiento a quienes hayan estado en el local

Desde Salud Pública se ha pedido a cualquier persona que haya frecuentado el establecimiento en los últimos meses y considere que pudo tener contacto con la trabajadora afectada que acuda a su centro de salud para realizarse las pruebas oportunas. El objetivo es detectar de forma precoz posibles infecciones y evitar nuevas transmisiones.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que se transmite por el aire, principalmente cuando una persona enferma tose, estornuda o habla. Aunque suele afectar a los pulmones, es una patología prevenible y curable mediante tratamiento antibiótico. Los síntomas más frecuentes incluyen tos persistente, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso.

Vigilancia reforzada en Bizkaia

La red sanitaria vasca ha reforzado la vigilancia clínica en los centros de salud para facilitar la detección temprana de posibles casos relacionados con este episodio. Las autoridades insisten en que el rastreo de contactos es una herramienta clave para controlar la propagación de la enfermedad y recuerdan que las personas que hayan podido estar expuestas deben acudir a los servicios sanitarios para someterse a las pruebas correspondientes.

El caso ha generado inquietud en Trapagaran, aunque desde el Gobierno vasco subrayan que se están aplicando todos los protocolos previstos para limitar cualquier riesgo de transmisión y garantizar el seguimiento de las personas afectadas.

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