Condenada a prisión una fan de BTS por intentar entrar repetidamente en casa de uno de sus integrantes

Corea del Sur ha condenado a una mujer brasileña a un año de prisión suspendida por acosar a Jungkook, integrante de la banda de K-pop BTS. La mujer intentó entrar en el domicilio del cantante y tocó su timbre más de 130 veces, según informó este martes el diario local 'The Korea Times'.

La sentencia del Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, dictada el pasado 8 de mayo, la condenó por violar la ley contra el acoso y por allanamiento de morada. Según recoge el fallo, "la acusada continuó cometiendo delitos de acoso incluso después de haber sido advertida".

Aprovechó una entrega a domicilio para intentar colarse a la casa

La mujer llegó a visitar la casa del cantante surcoreano en 22 ocasiones durante el pasado mes de diciembre e intentó acceder a la propiedad aprovechando una entrega a domicilio. En una sola jornada llegó a tocar el timbre 133 veces. Además, dejó repetidamente cartas y objetos en los alrededores de la vivienda.

La sentencia considera que la acusada no cesó en sus intentos de ver al cantante a pesar de haber sido arrestada por sus acciones. Asimismo, continuó con sus recurrentes visitas durante enero, lo que obligó a las autoridades surcoreanas a emitir una orden de emergencia que le prohibía acercarse a menos de 100 metros del artista o de su domicilio.

Movida por una obsesión romántica

La acusada evitará ingresar en prisión si no comete nuevos delitos ni incumple las condiciones impuestas durante el periodo de prueba de dos años establecido por el tribunal, que finalmente le impuso una pena de un año de prisión suspendida.

Según la corte, la mujer actuó movida por una obsesión romántica y sin intención de dañar al artista. Además, destacó que en ningún momento llegó a entrar en la vivienda.

Asimismo, el tribunal tuvo en cuenta los tres meses que la acusada ya pasó detenida y descartó el riesgo de reincidencia ante su inminente expulsión definitiva de Corea del Sur, que se ejecutará una vez que la sentencia sea firme.

Este caso no es el único registrado hasta la fecha, sino que se suma a otros protagonizados por fanáticas del grupo surcoreano. El último ocurrió en junio del año pasado, cuando una mujer china fue arrestada tras intentar entrar en la vivienda del artista.

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