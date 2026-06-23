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Mejores momentos | 23 de junio

“Que no sea la “s” por favor, Miguel”, dice Jorge Fernández bromeando

Miriam pierde su turno tras repetir el mismo error que su compañero en La ruleta de la suerte.

“Que no sea la “s” por favor, Miguel”, dice Jorge Fernández bromeando

“Que no sea la “s” por favor, Miguel”, dice Jorge Fernández bromeando

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Marta Jorge
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En el panel de “esas pequeñas cosas” de este programa de La ruleta de la suerte, Jose ha sido el primero en jugar y ha fallado al optar por la letra “s”. Seguidamente, Miriam ha fallado también repitiendo la misma letra que acababa de decir su compañero.

El presentador le ha explicado que Jose acababa de decirla. “La acaba de decir ahora mismo”, dice la concursante avergonzada al darse cuenta de su error.

El turno ha pasado a Miguel, a quien el presentador le ha pedido bromeando: “Que no sea la “s” por favor, Miguel”. Finalmente, ha sido Miriam quien ha terminado resolviendo el panel. ¡Vuelve a ver el momento en el vídeo!

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