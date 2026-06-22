Rocío Muñoz muestra los mensajes que le enviaba Omar Montes tras conocer su embarazo: "No quiero que pases por esto sola"

Rocío Muñoz Martín, la joven que dice estar embarazada del cantante Omar Montes, nos muestra en exclusiva en Y ahora Sonsoles las conversaciones que mantenía con él. Mientras Omar evita pronunciarse o confirmar su paternidad, Rocío destapa las pruebas de la relación que mantuvieron hace meses.

En los WhatsApps, Rocío Muñoz Martín mantiene conversaciones muy tensas con Omar, en las que insiste en que él siga con su vida, pero que ella está dispuesta a tener el bebé. Ante esto, Omar Montes se muestra nervioso y asegura: "Nos estuvimos viendo y yo siempre te traté muy bien y tú a mí, pero hace medio año que no sé nada de ti y me llamas hace 2 días, que dices que estás embarazada de mí y estoy muy asustado porque no sé qué quieres hacer conmigo".

El cantante muestra su desconfianza y confiesa lo mal que lo está pasando por el embarazo de Rocío Muñoz. "Mi apoyo está ahí, pero tampoco puedes tenerme así sin dormir y con ataques de ansiedad. Sufro y lo paso mal", sentencia.

Pese a que Rocío acepta que Omar quiera desentenderse del bebé, este muestra interés en un primer momento a la hora de ir a la clínica en la que en un principio pensaba abortar. "No vayas sin mí que es una cosa de los dos, ya te dije que no quiero que pases esto sola", advierte.

Además, las conversaciones muestran una evidente complicidad entre Rocío Muñoz y Omar Montes en un principio. Según cuenta Rocío Muñoz, siempre se mostró interesado en ella, hasta que un día algo cambió. El cantante habló con un amigo que le alertó de los problemas que tendría con la familia de su pareja, Lola Romero. "Me dijo que abortara y que luego en dos o tres meses nos poníamos a ello", afirma Rocío Muñoz, "fue insistente en que tenía que interrumpir mi embarazo".

Con estas conversaciones, Rocío Muñoz trata de evidenciar que el padre de su futuro bebé es Omar Montes, con el que mantenía una relación en la que el cantante se mostraba muy entregado. ¡Dale al play para ver todas las conversaciones al completo!

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