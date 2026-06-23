Antea Rodríguez desvela los secretos de Cloe en Sueños de libertad

Antea Rodríguez, que interpreta a Cloe Dubois en Sueños de libertad, ha contestado a las dudas de los seguidores y ha revelado algunos detalles sobre su personaje. Entre ellos, ha destacado cuál es su vestuario favorito y cómo ha sido construir a una mujer moderna y adelantada a su tiempo.

La actriz también ha explicado que tuvo que aprender francés para incorporarse a la serie y ha agradecido el cariño recibido por parte de los fans. Además, ha dedicado unas palabras a Marta Belmonte, de quien asegura que es un privilegio compartir trabajo por su talento y calidad humana.

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