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SUEÑOS DE LIBERTAD
Antea Rodríguez desvela los secretos de Cloe en Sueños de libertad
La actriz responde a las preguntas de los fans de la serie y comparte curiosidades sobre su personaje, su adaptación al papel y su experiencia junto al elenco de la ficción.
Antea Rodríguez, que interpreta a Cloe Dubois en Sueños de libertad, ha contestado a las dudas de los seguidores y ha revelado algunos detalles sobre su personaje. Entre ellos, ha destacado cuál es su vestuario favorito y cómo ha sido construir a una mujer moderna y adelantada a su tiempo.
La actriz también ha explicado que tuvo que aprender francés para incorporarse a la serie y ha agradecido el cariño recibido por parte de los fans. Además, ha dedicado unas palabras a Marta Belmonte, de quien asegura que es un privilegio compartir trabajo por su talento y calidad humana.
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