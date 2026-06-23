¿Está Blake Lively invitada a la boda de Taylor Swift o no? Esto es lo que de verdad se sabe

La amistad de Taylor Swift y Blake Lively era una de las más públicas y sonadas de Hollywood, hasta que todo se enfrió debido a la batalla legal de Justin Baldoni y Blake Lively.

Las filtraciones de mensajes de Blake donde utilizaba a Taylor como influencia o donde la llamaba su "dragón" y ella Khaleesi dieron la vuelta al mundo y presuntamente no sentaron muy bien a la cantante, siempre preocupada por ser traicionada por su círculo.

Incluso uno de los documentos del proceso judicial mostró otros mensajes entre Blake y Taylor donde la actriz le preguntaba si estaban bien y Taylor reconocía que había notado un cambio en su actitud y forma de hablar estratégica a raíz de la lucha con Baldoni, y que echaba de menos a su amiga "divertida, oscura y que habla normal".

Sin embargo nunca hemos tenido ninguna confirmación directa de que sigan o no sigan siendo amigas, y a muchos fans les cuesta creer que hayan cortado el contacto por completo y más teniendo en cuenta que Swift es la madrina de sus hijas, James, Betty e Inez.

La canción del último álbum de Taylor, Cancelled!, también parecía dejar una gran pista de lo que realmente piensa Taylor, aunque hayan enfriado su relación al menos de forma pública: "menos mal que me gusta que mis amigos estén cancelados". Aquí analizábamos todos los posibles significados de la letra.

¿Habrá reencuentro en la boda de Taylor Swift?

Y así, llegamos al presente. Las dudas y rumores sobre si Blake Lively (y Ryan Reynolds) están invitados a la boda de Taylor con Travis Kelce no paran de circular, y los medios internacionales hablan muy seguros y se desdicen en cuestión de horas.

Según la última "fuente cercana", ambas habrían "hablado por teléfono" y Blake podría asistir a la boda, y aunque a lo mejor no lo haga "no será porque no sea bienvenida", afirma Daily Mail.

Otra fuente va más allá asegurando que "Blake está a punto de tener una segunda oportunidad" y que ya tendría un vestido elegido. Page Six, sin embargo, asegura que les han desmentido que haya sido invitada en las últimas horas.

Solo el tiempo dirá (esperemos) si habemus o no reencuentro en la boda. Aunque ahora que la cosa está tensa con los límites entre lo público y lo privado, igual todo se mantiene de puertas para adentro...