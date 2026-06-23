Jose enmudece al público de La ruleta con su canción para Eurovisión

En las presentaciones de este programa de La ruleta de la suerte, Jose ha hablado sobre su gran afición. “Sobre todo me fascina Eurovisión”, ha dicho entusiasmado el concursante.

Jorge Fernández ha añadido que, además, Jose se sabe todas las canciones que han representado a España a lo largo de todos los años. “Tengo un Excel con todos los datos”, ha reconocido el concursante. También ha explicado que sueña con producir sus propias canciones.

Su pasión por la música y Eurovisión va más allá, ya que ha contado que se ha presentado a la preselección de San Marino con una canción propia, y es que su sueño es poder cantar algún día en un escenario tan espectacular como el del festival. El presentador le ha propuesto adelantar algo y el concursante se ha animado y ha cantado una pequeña parte de su canción. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

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