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Nuevo repunte de actividad sísmica en el Teide con 200 terremotos en los últimos días

El IGN ha emitido un aviso a Protección Civil al intensificarse los pulsos de sismicidad.

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Toñi Galván
Toñi Galván
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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) detecta más de 60 seísmos en el Teide durante las últimas horas. La actividad se suma a los movimientos registrados desde el pasado viernes, que ya superan los 200 eventos sísmicos. La mayoría son terremotos de baja magnitud, asociados a la actividad sismo-volcánica habitual de una Isla geológicamente activa. La localización sigue siendo al oeste de Las Cañadas del Teide y la mayor parte se han localizado a una profundidad entre 10 y 12 kilómetros tal y como se viene registrando durante los últimos meses.

Pese al repunte de movimientos sísmicos durante el fin de semana, el IGN ha sido tajante al recordar que este tipo de actividad se enmarca dentro de la normalidad de Tenerife y no incrementa el riesgo de una erupción volcánica a corto o medio plazo.

Aun así, han enviado al Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias un aviso de aumento de frecuencia de actividad sísmica. Recalcan que no aumenta el peligro y que no es la primera vez que se emite un aviso de este tipo, aunque sí la primera vez que se informa de ello.

Activado el protocolo de vigilancia volcánica

Fue en la madrugada del lunes cuando se registró el momento más crítico. Durante 21 minutos, entre las 3.07 y las 3.28 horas, un repunte de la actividad sísmica en el entorno del Teide activó los protocolos de vigilancia volcánica y llevó al IGN a emitir un aviso al Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias.

El subsuelo de Tenerife llevaba varios días registrando movimientos, pero la situación cambió cuando se detectaron varios pulsos consecutivos de actividad sísmica de baja frecuencia al oeste de Las Cañadas del Teide. El aumento de la frecuencia de los terremotos obligó a activar el procedimiento habitual que se aplica cuando se superan los diez eventos sísmicos en una hora.

La secuencia registrada durante la madrugada no ha alcanzado la intensidad ni las características excepcionales de la crisis sísmica detectada en febrero. Tampoco se ha observado una señal sísmica continua y anómala como la que se registró el pasado 10 de febrero, cuando una señal de casi 50 minutos obligó a convocar una reunión urgente del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias.

Pero el incremento de la actividad ha mantenido en alerta al dispositivo de vigilancia volcánica hasta que la señal cesó poco después de las 3.28 horas. La vigilancia se intensifica, pero sin riesgo de erupción inminente.

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