Celia es celiaca: una banda de rock madrileña que dice hacer música sin gluten

Este programa de La ruleta de la suerte ha empezado con un panel muy ingenioso. La primera prueba de velocidad escondía detrás una frase de una canción de un grupo llamado “Celia es celiaca”, nombre que ha despertado risas en el plató.

Jorge Fernández ha explicado que, además, el grupo dice hacer canciones sin gluten, lo que les ha resultado muy gracioso. “Está guay eso eh”, ha añadido sonriente Joaquín Padilla.

El panel no ha sido fácil de resolver, y aunque José lo ha intentado una primera vez, no ha conseguido descifrar la última palabra que quedaba por completar. No ha sido hasta que han aparecido todas las letras que el concursante del atril azul ha vuelto a darle al pulsador para finalmente resolverlo. ¡No te pierdas el vídeo!

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