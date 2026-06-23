Pánico en Valencia por la 'banda del caballito': "Idiotas ha habido siempre pero si atropellas a alguien estamos hablando de otra cosa"

Motoristas poniendo en peligro a otros conductores y peatones. La ya bautizada como 'banda del caballito' aterroriza a los viandantes en las calles de Valencia.

La policía local, portuaria y la Guardia Civil colabora en esta investigación para localizar a estos conductores de riesgo. Estos jóvenes que se mueven de noche. Circulan sin matrícula, van en contradirección a gran velocidad, hacen derrapes y estas hazañas las graban y después las suben a las redes sociales. En las imágenes que comparten en sus redes puede verse cómo uno de estos chavales se prende fuego y después se lanza al agua.

Espejo Público habla con Mila Cívico, portavoz de la asociación Jucil. Asegura que la finalidad de estos actos delictivos es la de buscar validación en forma de 'likes' en las redes sociales. Temen que con estas hazañas se produzcan accidentes que afecten a terceros. En muchos casos los implicados son menores de edad y acuden incluso con bicicletas.

En un principio lo hacían solo en Valencia pero ahora salen a actuar a otras vías como la A7. Buscan el 'like' en redes sociales y sentir esa experiencia de adrenalina que les da el trasgredir la ley. La investigación está abierta y la Guardia Civil trabaja para identificarlos.

"Habría que exigir responsabilidad a la plataforma"

Susana Díaz cree que habría que exigir responsabilidad en este caso a la plataforma y que prohíba que se cuelguen estos contenidos delictivos. "Si se trata de menores de edad son inimputables y no ocurre nada si son menores de 18 años". En esos casos, explica Cívico los padres son los responsables y pueden incurrir en un delito de cooperación necesario.

La periodista y colaboradora de 'Espejo Público' Carmen Ro señala que: "Tontos e idiotas los ha habido siempre, si arriesgas tu propio físico vale, pero si vas con una moto y puedes atropellar a otra persona estamos hablando de otra cosa".

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