Cihan arropa a Alya tras descubrir el duro pasado con Fikriye

Después de conocer toda la verdad sobre Fikriye, Alya se sincera con Cihan y le relata el sufrimiento que marcó su infancia. La doctora recuerda el miedo con el que vivía y cómo encontró en Caroline el apoyo que nunca recibió de su madre biológica.

Mientras intenta asumir la situación, Alya recibe el consuelo de Cihan, que la anima a mirar adelante y valorar la fortaleza con la que ha superado cada obstáculo. La delicada situación de Fikriye provoca además un nuevo acercamiento entre los dos protagonistas En tierra lejana.

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