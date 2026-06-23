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EN TIERRA LEJANA
Cihan arropa a Alya tras descubrir el duro pasado con Fikriye
La revelación sobre la enfermedad de Fikriye y los recuerdos más dolorosos de la infancia de Alya estrechan el vínculo entre ambos en uno de los momentos más emotivos de la serie.
Después de conocer toda la verdad sobre Fikriye, Alya se sincera con Cihan y le relata el sufrimiento que marcó su infancia. La doctora recuerda el miedo con el que vivía y cómo encontró en Caroline el apoyo que nunca recibió de su madre biológica.
Mientras intenta asumir la situación, Alya recibe el consuelo de Cihan, que la anima a mirar adelante y valorar la fortaleza con la que ha superado cada obstáculo. La delicada situación de Fikriye provoca además un nuevo acercamiento entre los dos protagonistas En tierra lejana.
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