El testimonio clave del crimen de Gerena: la mujer que asistió a la madre de la fallecida da un dato fundamental

El viernes, un terrible crimen sacudía Gerena (Sevilla). Allí, Félix, un hombre de 50 años, apuñalaba hasta la muerte a su hija Ángela, de 20 años, para después suicidarse.

Fue la madre y esposa de los fallecidos quien encontró ambos cuerpos sin vida en la vivienda. Un episodio traumático por el que tuvo que ser atendida inmediatamente ante una crisis de ansiedad.

La asistenta que ayudó a la madre de la víctima en aquel momento ha desvelado un dato clave para la investigación. Según ha declarado y nos traslada Carlos Quílez, la madre repetía: "Tenia que haberme separado de él cuando mi hija me lo dijo", "no hice caso a mi hija".

Pese a que aún no se ha determinado el desencadenante del asesinato, la policía descarta que se trate de un crimen relacionado con violencia de género o vicaria. Sin embargo, a raíz de la declaración de la asistenta psicológica, se estudia qué tipo de relación tenía el matrimonio.

Hoy, Gerena ha despedido a Ángela, la víctima del crimen. Un día triste para amigos y familiares, que están especialmente conmocionados ante los hechos, ya que aseguran que no existía mala relación entre padre e hija. "Era una niña exitosa, todo parecía irles bien", afirma el primo de la víctima, con el que hemos podido hablar en Y ahora Sonsoles y que asegura que la familia está "destrozada".

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