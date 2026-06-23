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Un toro a la fuga atemoriza a los vecinos de Collado Villalba: "Si no llega a ser por mi perro, mi hijo y yo no lo contamos"

El animal se escapó en dos ocasiones de la finca ganadera en la que estaba, llegando a encontrarse a dos metros de distancia de María y su hijo Gorka, que estaban paseando al perro por la calle.

Toro

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Los vecinos de Collado Villalba (Madrid) han vivido una escena propia de una película de terror: un toro a la fuga ha recorrido las calles del municipio, sembrando el pánico y dejando tres heridos.

El toro se escapó hasta en dos ocasiones de la finca ganadera en la que estaba. Este recorrió el municipio ante la mirada atónita y atemorizada de vecinos como María y su hijo Gorka de 19 años, que se encontraron frente a frente con el toro.

Madre e hijo paseaban junto a su perro por la calle, cuando de repente se vieron a dos metros del animal. Según nos cuentan, todo ocurrió en cuestión de segundos, tan rápido que se dieron cuenta cuando su perro empezó a ladrar al ver al toro.

"Si no llega a ser por mi perro, que dio un salto, mi hijo y yo no lo contamos", advierte María, "yo me quedé petrificada".

Por suerte, María y Gorka avisaron a los vecinos de la zona de que el toro andaba suelto y pronto el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), junto a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, lograron restablecer la seguridad y devolver al toro a la finca ganadera.

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