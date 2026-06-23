Roberto Leal celebra la acogida de AlaZ y revela la clave que está conquistando a los espectadores

Apenas unos días después de su debut, AlaZ ha recibido una respuesta muy positiva por parte de la audiencia. Roberto Leal asegura que tanto él como el equipo están satisfechos con la acogida y subraya que los espectadores pueden implicarse más en el juego desde casa.

Entre las novedades que más destacan está la posibilidad de solicitar una pista a cambio de tiempo, un cambio que, según el presentador, incrementa la tensión en los momentos decisivos. La nueva prueba final ya ha dejado sus primeras buenas sensaciones tras el estreno en Pasapalabra.

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