Hablamos con ella
Paula Echevarría reaparece tras la muerte de su padre: "Estoy bien, sostenida por mucha gente"
La actriz empieza una nueva etapa como diseñadora de una nueva línea de ropa. Un proyecto que le devuelve la ilusión tras uno de los momentos más difíciles de su vida.
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Paula Echevarría reaparece completamente renovada. La actriz comienza una nueva etapa profesional como diseñadora de una nueva línea de ropa de la que nos ha contado todos los detalles.
Ilusionada y revitalizada, Paula Echevarría tenía muchas ganas de comenzar este nuevo capítulo de su carrera profesional. "Ha sido una experiencia muy buena", señala.
Este proyecto llega un mes después de la muerte de su padre, una pérdida que supuso un gran golpe para Paula, que siempre tuvo una relación muy estrecha con él. "Estoy bien, sostenida por mucha gente y yo sosteniendo a mucha gente también", afirma Paula.
Hoy, Paula reaparece y se sincera sobre su nueva etapa vital. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
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