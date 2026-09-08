Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hablamos con ella

Paula Echevarría reaparece tras la muerte de su padre: "Estoy bien, sostenida por mucha gente"

La actriz empieza una nueva etapa como diseñadora de una nueva línea de ropa. Un proyecto que le devuelve la ilusión tras uno de los momentos más difíciles de su vida.

Paula Echevarría

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Paula Echevarría reaparece completamente renovada. La actriz comienza una nueva etapa profesional como diseñadora de una nueva línea de ropa de la que nos ha contado todos los detalles.

Ilusionada y revitalizada, Paula Echevarría tenía muchas ganas de comenzar este nuevo capítulo de su carrera profesional. "Ha sido una experiencia muy buena", señala.

Este proyecto llega un mes después de la muerte de su padre, una pérdida que supuso un gran golpe para Paula, que siempre tuvo una relación muy estrecha con él. "Estoy bien, sostenida por mucha gente y yo sosteniendo a mucha gente también", afirma Paula.

Hoy, Paula reaparece y se sincera sobre su nueva etapa vital. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Paula Echevarría

Paula Echevarría reaparece tras la muerte de su padre: "Estoy bien, sostenida por mucha gente"

Sorpresa en Pasapalabra: Javier abandona “por motivos personales”… ¡y regresa Moisés!

Sorpresa en Pasapalabra: Javier abandona “por motivos personales”… ¡y regresa Moisés!

Rodolfo Sancho

Rodolfo Sancho, sobre las críticas que ha recibido por el caso Daniel Sancho: "He aprendido a decir lo que me salga de las pelotas"

Rodolfo Sancho
EN PLATÓ

Rodolfo Sancho recuerda cómo vivió el caso de su hijo, Daniel Sancho: "Reaccioné como habría reaccionado cualquier ser humano"

Team Mika La Voz 2026
18 de septiembre

Mika busca las voces más originales en La Voz: “Si tienes ese talento, te quiero en mi equipo”

José Armando y José Luis
EN PLATÓ

José Luis y José Armando, los hermanos siameses que comparten pareja: "Nuestra novia nos quiere a los dos por igual"

Son dos hermanos, pero viven literalmente pegados el uno al otro. Hoy, José Armando y José Luis, los hermanos siameses, visitan el plató y nos cuentan cómo es su vida.

José Luis y José Armando
EMOTIVO

El emotivo mensaje de José Luis y José Armando, los hermanos siameses: "Una discapacidad no es impedimento para ser felices"

Ambos nacieron unidos y hoy, 27 años después, nos cuentan cómo han logrado ser felices más allá de su extraña condición. "Estamos cumpliendo nuestros sueños", afirman.

Carlos Quílez

Nos adentramos en una topera donde malviven los inmigrantes en Ceuta: "Si existe el infierno, debe ser muy parecido a esto"

Indignación entre los padres de Ceuta

Indignación entre los padres de Ceuta en el primer día de colegio: "Esperábamos más seguridad, que no nos vendan más películas"

Luis María Pardo

Luis Mª Pardo, tras la confesión del pago de una comisión del 1% a Zapatero: "Hablamos de muchísimos millones de euros de todos los españoles"

Publicidad