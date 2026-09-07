Fran Rivera: "Puede que esta sea la última vez que me vais a ver en un plató de televisión"

Fran Rivera ha concedido en Y ahora Sonsoles su entrevista más sincera. En ella, ha hablado de familia, de amor e, incluso, de la adicción de su madre, Carmen Ordóñez.

Pese a que se ha abierto en canal, el torero ha confesado que "se siente fuera" del mundo de la prensa y la televisión. "Puede que esta sea la última vez que me vais a ver en un plató de televisión", afirma.

El torero está dispuesto a centrarse en su faceta como empresario y asegura que se siente "en otro mundo". ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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