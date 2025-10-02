Antonio Orozco abre la puerta a su lado más desconocido, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Antonio Orozco nos presenta su faceta más personal en su nuevo libro, Inevitablemente yo, donde habla de todo lo que ha callado durante años. Orozco, al desnudo, desvela los secretos de una vida de luces y sombras que muchos piensan conocer.

El artista es uno de los más reconocidos de nuestro país, con más de un millón y medio de discos vendidos. Sin embargo, advierte que detrás del éxito también se esconden momentos oscuros.

En el libro, Orozco confiesa grandes problemas personales, como su relación con la ansiedad y la depresión. Hoy, a partir de las 17:00h en Antena 3, nos contará todos los detalles sobre aquellos episodios. ¡No te lo pierdas!