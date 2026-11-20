De la euforia al lamento hay tan solo un paso. O, si hablamos de La ruleta de la suerte noche, una casilla. Y es que en esta edición especial del programa, hay miles de euros en juego en cada gajo; así como Quiebras y demás destinos nefastos que conviene esquivar.

Por eso, no es de extrañar que "la suerte cambie en un instante". Un pequeño gesto puede llevar a los concursantes al éxito o a la ruina: ¡cada detalle cuenta!

Casillas de 1.000€, 2.000€ o incluso 5.000€, el gajo especial del programa, el sobre con 100.000€... Son muchas las posibilidades de cerrar marcadores realmente espectaculares. Ahora bien, sea de día o de noche, la ruleta siempre necesita ese factor suerte para dar los mejores resultados.

Este sábado llega una nueva entrega de La ruleta de la suerte noche y la emoción promete volar más alto que nunca. No te lo pierdas, a partir de las 22 horas en Antena 3.