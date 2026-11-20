Mamen Mendizábal ha reconocido en su paso por el programa de Joseba Arguiñano que el arroz, incluso blanco, es uno de los alimentos que más se “le resiste” en la cocina.

Además de la deliciosa sepia con patatas y panceta crujiente que ambos han preparado, la periodista se ha marchado del programa con un valioso truco. Y es que Joseba conoce reglas nemotécnicas hasta en los fogones, por lo que no ha dudado en compartir su norma de los cuatro cincos.

“Cinco, cinco, cinco y cinco”, comenzaba explicando: “Cuando echo el arroz, echo el agua, el triple normalmente, y cinco minutos a toda leche. Luego bajo el fuego y suave, suave”. De este modo, ya había gastado dos de los cincos.

“Le dais otros cinco minutos, no tan fuerte como al principio”, continuaba, antes de revelar que los “últimos cinco minutos” son con “el fuego apagado”. Así de simple es acertar siempre con el punto del arroz: no importa el tipo de receta de la que se trate. ¡Más fácil imposible!