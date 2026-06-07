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El drama de David Rodríguez, pareja de Anabel Pantoja: tensión con su suegra, una infidelidad y acusaciones

David Rodríguez y Anabel Pantoja vuelven a estar en el foco mediático tras salir a la luz el informe forense de las lesiones de su hija Alma. Este documento explica cómo se pudieron producir y señala directamente a David como presunto responsable. Una situación a la que se suma el complicado contexto personal de la pareja de Anabel.

David Rodríguez y Anabel Pantoja

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El viernes 29 de junio salían a la luz las conclusiones del informe forense del caso de la hija de Anabel Pantoja. Este volvía a poner a la pareja en el epicentro mediático, un año después del ingreso hospitalario de Alma y señala especialmente a David.

David Rodríguez, ¿responsable de las lesiones de Alma?

El informe forense determina que Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, fue sometida a un "zarandeo violento". Además, lo acota al momento en el que David se encontraba solo con la niña dentro del coche, mientras Anabel realizaba unas compras en un centro comercial.

Así, David habría sido el presunto autor del zarandeo, que terminó causándole a Alma un derrame cerebral por el que tuvo que ser ingresada de urgencia.

Fran Fajardo

La infidelidad de David, destacada en el informe

El informe no solo analiza el posible origen de las lesiones, sino que también profundiza en la situación personal y emocional que atravesaba la pareja. Entre los aspectos que llaman la atención de los especialistas figura una infidelidad por parte de David Rodríguez, ocurrida antes del nacimiento de su hija Alma. "Evalúa su situación anímica y cómo estaba la pareja en ese momento", afirma Beatriz Cortázar.

Todo apunta a que fue el propio David quien relató ese episodio al ser preguntado durante la investigación. Una declaración que no habría supuesto ninguna novedad para Anabel, que ya estaba al tanto de que su pareja le había sido infiel durante el embarazo.

Tensión entre David Rodríguez y su suegra

En pleno estallido mediático, Anabel y David se encuentran en lugares diferentes. Mientras ella ha optado por quedarse en Sevilla arropada porsu madre, Merchi, él sigue instalado en Córdoba por motivos laborales. Para Paloma García-Pelayo, detrás de esta distancia podría esconderse una relación complicada entre David y su suegra.

De hecho, la colaboradora pone el foco en el papel que tuvo Merchi durante la elaboración del informe forense. Su declaración habría resultado especialmente relevante para perfilar la personalidad de los investigados. Entre las distintas apreciaciones que hizo sobre la pareja de su hija, hubo una que destacó por encima del resto: aseguró que David es una persona "con propensión a irritarse con facilidad".

Según explicó García-Pelayo, el origen de las tensiones entre ambos podría remontarse al momento de las declaraciones para el informe forense. Merchi habría sido una de las personas que señaló la infidelidad de David como un dato destacable, algo que podría haber molestado a la pareja de Anabel Pantoja: "Ese habría sido el inicio del conflicto".

Madre Anabel Pantoja

Pese a la tensión y el señalamiento que rodean a David Rodríguez últimamente, Anabel Pantoja y él se esfuerzan por mostrarse unidos en mitad de la tormenta. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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