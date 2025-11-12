Despedida estando de baja por subir una foto en un concierto: "Yo tengo un problema en la pierna, ¿no puedo estar sentada allí?"

Laura trabajaba como conductora para una empresa, pero un accidente durante su horario laboral le produjo un problema en una pierna. Algo que le obligó a coger la baja, incapaz de volver a conducir.

Durante la baja, la invitaron a un concierto que compartió en redes, algo que, según cree, puede haber causado su despido. "Me dijeron que era un despido por falta de fondos, pero me lanzaron una indirecta diciendo: "Así le puedes seguir dedicando tiempo a Instagram"", nos cuenta.

Según Laura, la llevaron al coche al concierto, en el que estuvo sentada todo el rato. "Tengo un problema en una pierna, ¿no puedo estar sentada con una copa?", pregunta, indignada.

Laura denuncia que aquello no fue un despido objetivo. ¿Logrará hacer justicia?